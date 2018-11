Tien dagen voor de intocht: Zaanse Schans nu al beveiligd

„Je kunt ervan uitgaan dat de veiligheidsmaatregelen niet beperkt blijven tot de dag van de intocht”, geeft de zegsman toe, die verder niet wil aangeven welke maatregelen er al zijn genomen. Ook directeur Maarten van der Meer van de Zaanse Schans doet dat niet. „Ik wil wel meer zeggen, maar kan het niet”, stelt hij veelzeggend. Burgemeester Hamming houdt er rekening mee dat hij een noodverordening moet afkondigen.

De Grauwe Eeuw heeft bezworen de intocht ’te zullen stoppen met acties’, maar wil niet prijsgeven hoe. „Het moet een verrassing zijn”, vertelde het radicale kopstuk Michael van Zeijl onlangs in regionale media. „Als ik het vooraf al vertel, dan ben ik mijn leven niet zeker.”

Rode lap

De Zaanse Schans werkt in ieder geval als een rode lap op de groepering, met zijn verwijzingen naar de rijke Hollandse historie, en lijkt daarmee een voornaam doelwit.

Eerder bedreigde De Grauwe Eeuw al directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat, als ze de naam van de Coentunnel – vernoemd naar VOC gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen – niet zou aanpassen. „Acties zullen ook gericht zijn aan uw persoon”, kreeg zij op intimiderende wijze te horen. Daarnaast bekladde de links-extremistische groep beelden van Bontekoe en Coen in Hoorn, en kreeg de Bataviawerf in Lelystad te maken met bedreigingen over zijn jaarlijkse VOC-dag.