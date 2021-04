Machinist zette trein stil om katje te redden, baasjes opzoek naar ’helden’

Ⓒ jjfoto/Jan Jong

Sint Pancras - Wie zijn de machinist en conducteur, die op 26 of 27 april hun trein in Sint Pancras stil hebben gezet om het zwaargewonde katertje Jack te redden? Marike van Beusekom (48), haar man Ferry (ook 48) en hun zoons Mitch (18) en Thijn (15) willen het dolgraag weten. Want de NS-medewerkers zijn ’regelrechte helden’ en verdienen het om in de bloemetjes te worden gezet.