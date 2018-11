Twittergein levert mariniers arsenaal aan stroopwafels op

Minister Ank Bijleveld van Defensie was dinsdag op bezoek bij de mariniers. Het korps is momenteel op oefening in het regenachtige Schotland. De bakker wilde daar grappig op inspelen, en stuurde een Tweet de wereld in over regenjassen. Het Korps Mariniers kopte hem vervolgens in door om de ontbrekende stroopwafels te vragen.

De eigenaar zegt nu alle zeilen bij te zetten om de mariniers van 2400 stroopwafels te voorzien. Het korps reageert tevreden via Twitter. „Stroopwafels zijn moraalboosters voor onze mariniers in Schotland, Noorwegen, Nederland, Caribisch gebied en zo wijd de wereld strekt!”