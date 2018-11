Een trekkerige winterhuid? Smeer met olie!

Ik was nog aan het genieten van de nazomer toen hij er op maandagmorgen - plotseling - ineens was: die winterse kou. En dan gaat bij mij meteen de verwarming omhoog. Ik houd van de zomer, van warmte, dus moet ik oppassen dat ik de verwarming niet de hele dag op 20 graden laat loeien.

BEJAARDENTEHUIS

Niet alleen voor de kosten, maar ook voor mijn huisgenoten. Die vinden het thuis al snel aanvoelen als een bejaardentehuis. Bovendien is het niet goed voor de huid. In de winter is de luchtvochtigheid namelijk lager dan in andere seizoenen en neemt het vocht in de huid af.

De huid is een waterdichte verdedigingslinie die zich voortdurend vernieuwt. Om deze beschermlaag zo goed mogelijk te verzorgen is het belangrijk dat hij niet te veel vocht verliest. Dat gebeurt hartje winter namelijk sneller.

GEZICHTSOLIE

Om een trekkerig gevoel te voorkomen kun je dus beter een warme wollen trui dragen en de verwarming zo laag mogelijk houden. Maar ben je net als ik, zorg dan dat de huid extra gehydrateerd wordt. Want door een tekort aan vocht en lipiden (vochtvasthoudende vetten) ontstaan er ook eerder droogtelijntjes.

Draag overdag een gezichtsolie onder je dagcrème. Oliën bezitten een schat aan voedende werkstoffen, zoals essentiële lipiden (omega 3, 6 en 9) en krachtige antioxidanten (vitaminen A, D, E en F).

OLIE

Een gezichtsolie bestaat uit één of meerdere plantaardige oliën en dringt dieper door in de huidlagen dan een crème of lotion. Daarnaast zorgt een olie niet alleen voor hydratatie, een olie houdt de huid ook soepel en elastisch. En is de huid extreem droog? Draag een gezichtsolie dan ook - indien je die gebruikt - onder een nachtcrème.

Voor het lichaam geldt hetzelfde. Gebruikten we vroeger nog een bodybutter om het hele lichaam in de winter flink mee te hydrateren, vandaag de dag kan dat veel sneller en makkelijker met een olie voor onder de douche.

WOESTIJNACHTIG

Na iedere warme douchebeurt wordt het natuurlijke laagje huidvet aangetast door de hardheid en de warmte van het water en moet de huid zich herstellen. Een doucheolie werkt lekker snel en beschermt de epidermis (buitenste laag cellen van een orgaan, red.) voor de hele dag.

Smeer na het douchen je nog natte lijf in met een doucheolie en dep deze voorzichtig droog met een handdoek. De olie werkt hydraterend, voedend, beschermend en verzorgend en wordt lekker snel door de huid opgenomen. Zo kun je je ook makkelijk aankleden zonder plakkerig gevoel. En blijven de scheenbenen er 'woestijnachtig' uitzien? Dan smeer je er gewoon nog een bodylotion overheen!

LIPPEN

De huid van de lippen is erg dun en daarom kwetsbaar. Omdat de lippen geen talgkliertjes bevatten ontbreekt het aan een beschermend filmpje. Hierdoor kunnen lippen snel uitdrogen. Zeker als de temperatuur buiten daalt en de knop van de verwarming binnen juist open wordt gedraaid.

De gevoelige huid kan dan zó droog worden dat die barst en er velletjes ontstaan. Probeer bij droge lippen echt niet te likken en aan de velletjes te bijten. Scrub ze met een droge washand, tandenborstel of speciale lipscrub.

DOORBLOEDING

Niet alleen worden die vervelende velletjes zo verwijderd, het zorgt er tevens voor dat de doorbloeding in gang wordt gezet, waardoor de lippen er gezond uitzien. Smeer er vervolgens een lipbalsem met hydraterende ingrediënten als kokosnoot-olie, macadamianoot-olie, jojoba-olie, rozenbottel-olie over.

Wil je meteen met olie aan de slag om droogte te voorkomen? Reinig je gezicht vanavond dan ook met olie. Schuimende facewashes onttrekken vocht aan de huid, dus gebruik liever een gezichtsreinigingsolie. Een reinigingsolie lost niet alleen talg, vuil en make-up op, maar zorgt tegelijkertijd voor hydratatie. Het werkt alleen anders:

Stap 1: Doe een kleine hoeveelheid olie in je droge handpalmen en breng het op een droge (!) gezichtshuid.

Stap 2: Masseer je gezicht vervolgens met lauwwarm water op je vingertoppen, zodat de olie in een witte melk verandert.

Stap 3: Verwijder de reinigingsolie met lauwwarm water, een warm washandje of wattenschijfjes en ontdek een zacht, glanzend velletje na gebruik.

Stap 4: Breng nu een gezichtsolie aan en ontdek hoe gehydrateerd je huid ’s ochtends nog aanvoelt. Bij extreme droogte kun je deze ook onder een nachtcrème aanbrengen.