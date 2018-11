’Ons zoontje sliep vlakbij, de buurvrouw is een heldin’

„De buurvrouw bonkte op onze ramen. Zij is echt onze heldin.” Ⓒ De Telegraaf

Spijkenisse - De schrik zit er flink in in Spijkenisse en de Rotterdamse wijk Hoogvliet die afgelopen nacht werden geteisterd door branden. Op maar liefst zeven plekken gingen in Spijkenisse in totaal zeven auto’s, een scooter en een caravan in vlammen op. Een buurvrouw redde mogelijk een 2-jarig jongetje.