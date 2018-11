’Investeer in veiligheid’

Zij geeft de voorkeur aan een fiets/voetgangerstunnel onder het IJ. Maar de stadsregering keurt dit af, vooral vanwege sociale onveiligheid. Hoezo sociale onveiligheid? Investeer in toezicht en goede verlichting, stel voorwaarden en besluit tot een strakke handhaving. Dat laatste zal ook in de hele stad zijn vruchten afwerpen. En wat is er mis met een pont die vaart op waterstof? CO2 neutraal!

Willem Himmelreich, Heerhugowaard