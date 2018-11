’Wat een ergenis, die talentenjachten’

De beste zangers zijn begonnen met op het biljart te gaan staan zingen of in kleine zalen. Dansen voor de kost doe je door naar dansles en daarna naar audities. En acteren leer je op de toneelschool en daarna ook auditie, auditie en auditie doen.

Maar het lijkt wel of de kandidaten die meedoen op tv deze stappen over willen slaan. Na een paar keer op t.v. geweest te zijn denken ze dat ze al een ster zijn. Nou, binnen de kortste keren zijn we de meesten al weer vergeten. Dus waarom deze onzin steeds maar steeds weer op tv?

Wat kan mij het schelen dat een dansgroep het beste kan synchroondansen, een zangeres zo hard kan zingen dat de glazen kapot springen of iemand een scene kan naspelen uit een bekende film? Hou op met die onzin! Liever meer programma's waar we om kunnen lachen!

Vroeger kregen we nog wel eens een blijspel met bijvoorbeeld John Lanting of Piet Bambergen / Joop Doderer te zien. Zijn er nou helemaal geen acteurs meer die dat soort genre kunnen spelen?

Zelfs de kinderprogramma's zijn niet meer zo leuk als vroeger. Mag daar ook geen geld meer aan besteed worden? Wij hadden gelukkig nog series zoals Floris, Zwiebertje, Pippi Langkous waar we naar mochten kijken.

Ik vind het niet gek dat steeds meer mensen naar Netflix kijken. Vooral omdat er geen hinderlijke reclame's tussendoor komen en bovendien kun je kijken wat je zelf graag wilt zien.

Yvonne Walravens, Eindhoven