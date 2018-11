Autoriteiten wel erg creatief met cijfers criminele asielzoekers

Eén op de twintig asielzoekers (5 procent) die sinds de zomer van 2015 in Nederland binnenkwamen, is inmiddels verdachte van een strafbaar feit. Volgens de specialisten op het departement van Justitie en Veiligheid mag je dat aantal niet zomaar vergelijken met het gemiddelde voor alle inwoners van Nederland (91 op de 10.000, dus 0,9 procent), zo schrijven zij in een toelichting bij de aan De Telegraaf verstrekte cijfers over criminele asielzoekers.