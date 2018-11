’ Heffing drinkwater te zot voor woorden’

Het is van de zotte en compleet onacceptabel dat dit gaat gebeuren. De geloofwaardigheid van de politiek van Nederland is in het geding en ook de creditwaardigheid van de politiek bij de burger.

Dat er een verhoging gaat komen voor bepaalde diensten en producten kan ik billijken, maar niet deze verhoging van een belastingheffing voor iets wat te maken heeft met de eerste levensbehoefte van de mens.

Dit is gewoon water, het stroomt van alle kanten Nederland binnen ten behoeve van mens, dier en de natuur. Gaan we dadelijk ook een BTW-heffing krijgen op het gebruik van en kijken naar de zon ?

Hoe zot moet je dan zijn om dit te doen. Met het drinkwater is een begin gemaakt aan die zotheid.

A. Bulten, Warnsveld