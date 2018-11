Groot terreuralarm in Spanje om riemgesp in vorm van handgranaat

De Spaanse politie, Mossos, gaf deze foto vrij van de koffer. De vorm van de handgranaat leidde tot een groot terreuralarm. Ⓒ AFP

BARCELONA - De ontruimingen van de twee belangrijkste stations van Barcelona en Madrid blijken het gevolg van de vondst van een metalen riemgesp in een koffer. De gesp in de vorm van een handgranaat kwam aan het licht bij een routinecontrole op het station van Barcelona. Veiligheidsdiensten sloegen groot alarm en omdat de eigenaresse van de koffer een ticket had naar Madrid, werd ook daar het belangrijkste station ontruimd.