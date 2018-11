’Mysterie rond bouw piramide eindelijk ontrafeld’

Wetenschappers zijn gefascineerd door de bouwwerken, met name de Piramide van Cheops, een van de Wereldwonderen. Het zou technisch gezien nauwelijks mogelijk zijn geweest om dit bouwwerk te maken. Nu komt daar eindelijk helderheid over, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Liverpool.

In een oude groeve zijn aanwijzingen gevonden voor een inventieve hellingtechniek met houten palen erin. Een team van arbeiders zou de stenen van 25 tot 80 ton op die manier naar boven hebben kunnen brengen, 4500 jaar geleden, ver voor geavanceerdere technieken voorhanden waren.

Eerder werd al vermoed dat mogelijk hellingen werden gebruikt, maar veelal werd gesproken over een hellingsgraad van rond de tien procent. De helling die toevallig werd opgeduikeld in een groeve, heeft zeker 20 procent, zo meldt de universiteit.

Katrol-systeem

Bovendien zijn gaten gevonden aan weerszijden van de helling, die suggereren dat er dikke palen in werden gezet, vertelt onderzoeker Roland Enmarch. Om die palen zouden touwen met katrollen zijn gespannen.

Ⓒ University of Liverpool

„De opstelling zorgt ervoor dat de mensen precies goed kunnen staan opgesteld, en alle krachten dezelfde richting in werken”, vertelt Enmarch tegen The Times.

’Stom’ toeval

Dat de helling per toeval werd gevonden, doet de ontdekking nog meer tot de verbeelding spreken: de onderzoekers zochten eigenlijk naar inscripties op de wand, oude tekens. „Daar waren we mee bezig, we haalden wat stenen weg”, vertelt mede-onderzoeker Yannis Gourdon. „En toen vonden we de helling.”