Vast contract aantrekkelijker voor werkgever

Met deze wet wordt onder meer het ontslagrecht versoepeld waardoor werknemers gemakkelijker de laan uitgestuurd kunnen worden. Tegelijkertijd worden er meer eisen gesteld aan flexwerk, zodat met mensen met tijdelijke contracten ook meer bescherming krijgen, waardoor het verschil tussen flexibel en vast werk kleiner wordt.

Werknemers kunnen weliswaar makkelijker ontslagen worden, ze krijgen door de wet wel vanaf hun eerste dag recht op een ontslagvergoeding. Ook tijdens de proeftijd. Nu geldt dit pas bij een dienstverband van twee jaar. Maar de vergoeding wordt juist weer lager voor mensen die er al langer werken.

Minder ww-premie voor werkgever

Als werkgevers een vast contract aanbieden, zijn ze in de toekomst minder geld kwijt aan de WW-premie, als het aan Koolmees ligt. De opeenvolging van tijdelijke contracten wordt ook verruimd. Nu mogen mensen nog twee jaar lang op tijdelijke contracten werken, dat wordt weer drie jaar.

De D66-minister verandert met deze en andere maatregelen de arbeidsmarkt fors. „Een mijlpaal”, noemt Koolmees het zelf. „Het zijn zestien maatregelen die vast en flex werk dichterbij elkaar brengen.”

Koolmees ziet echter dat er op de arbeidsmarkt meer verandering zit aan te komen door ’robotisering’ en ’platformisering’, waarbij werknemers voor platforms als Uber diensten uitvoeren. Een commissie onder leiding van Hans Borstlap gaat het werk van de toekomst onderzoeken en alles wat daarbij komt kijken. De commissie bekijkt wat voor politieke maatregelen genomen moeten worden gezien die veranderingen. Koolmees wil daar deze kabinetsperiode nog iets mee doen.

Angst onterecht

De angst bij mensen die vrezen dat hun vast contract hierdoor minder waard wordt vindt Koolmees ’onterecht’. Op de vraag of deze wet Arbeidsmarkt in balans er niet voor zorgt dat de balans straks zo is dat niet alleen maar flexwerkers in de onzekerheid zitten, maar ook mensen met een vast contract: „Dat vind ik echt een karikatuur. Het is niet zo dat werknemers vogelvrij zijn.”

Toch komt er kritiek vanuit de oppostie op dit punt. Zo zegt PVV-Kamerlid Léon de Jonge dat hardwerkende Nederlanders „snakken naar wat lucht en zekerheid maar worden nu, doordat bedrijven nog makkelijker medewerkers kunnen ontslaan, nog verder de onzekerheid ingeduwd. Heel erg slecht!”

De Raad van State vindt juist dat het kabinet niet ver genoeg is gegaan in flex en vast werk dichterbij elkaar brengen. Het adviesorgaan vindt dat er geen verschil in bescherming moet zitten tussen de verschillende vormen van arbeidsrelaties. „Ook na de voorgestelde aanpassingen blijven voor zowel werkgevers als werknemers forse verschillen bestaan, afhankelijk van de vorm waarin arbeid wordt georganiseerd. De voorgestelde aanpak is dan ook weinig kansrijk om daadwerkelijk een nieuwe balans op de arbeidsmarkt tot stand te brengen.