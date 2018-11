’We blijven hoe dan ook scheefwoner’

Er zijn zat mensen die door hard werken en bijleren opgeklommen zijn naar een salaris dat net boven de huurgrens ligt. Wij zijn ook scheefwoner en wonen sinds de kinderen de deur uit zijn in een veel te groot huis. Wij willen graag gelijkvloers gaan wonen en hebben genoeg aan een appartement met 2 slaapkamers, maar komen daar niet voor in aanmerking doordat we net iets te veel verdienen.

We zouden best wel € 100,00 meer willen betalen hiervoor. Het is dus nu zo dat we scheefwoner zijn in een te groot huis met 4 slaapkamers waar een groot gezin in kan wonen. We willen graag naar een appartement van de woningbouwvereniging, maar komen daar niet voor in aanmerking. Inderdaad, zouden we daar dan ook scheefwoner zijn. We blijven dus hoe dan ook scheefwoner!

Naar een vrije vestiging appartement gaan we niet want dan ben ik zo € 400,00 per maand meer kwijt en dat vind ik te veel. Dus, wil men meer eengezinswoningen vrijkrijgen moet men gewoon ook appartementen voor een gelijke of iets hogere huur beschikbaar stellen, wij zijn dan de eerste die zich aanmelden!!

Ton Zonneveld, Lisse