Macron wil omstreden Pétain eren ondanks kritiek

Macron tijdens de WO I herdenkingstour. Ⓒ ANP

CHARLEVILLE-MEZIERRES - De Franse president Macron heeft gezegd dat hij het eren van oud-maarschalk Philippe Pétain rechtmatig vindt. Pétain leidde de Fransen in de Eerste Wereldoorlog naar de overwinning in de slag om Verdun, maar werkte in de Tweede Wereldoorlog samen met de nazi’s. Hij was toen dictator van Vichy-Frankrijk.