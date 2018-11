’’Undress for love’, hoe is het mogelijk’

Er wordt geregeld gewaarschuwd aan de jeugd om niet undressed een foto op internet te zetten. Risico dat die foto verkeerd gebruikt wordt, is groot. Met een dreiging dat de foto over het hele internet zal gaan. Of je moet doen wat er van je gevraagd wordt, want anders ben je in no-time onder de invloed van loverboys.

Dus levensgevaarlijk en oerdom zo’n programma. Is er dan niemand die nadenkt over zoiets.

Nicole Rehe, Naarden