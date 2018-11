’Snelheid omhoog op prachtig stuk A1’

„De verbreding van de weg heeft geholpen tegen files. Waarom niet 130 rijden op dit prachtige stuk A1”, wil VVD-Kamerlid Remco Dijkstra weten van verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. De liberaal wil ook weten waarom de maximumsnelheid niet wordt ingevoerd op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Nu mogen automobilisten alleen in de avond doorrijden. „Waarom niet de hele dag?”

De Tweede Kamer spreekt vandaag de hele dag over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er is veel aandacht voor het toenemende aantal files op onze snelwegen. De VVD erkent dat er in de toekomst meer geld naar infrastructuur moet, maar komt niet over de brug met een voorstel.

PVV-Kamerlid Roy van Aalst wil dat het kabinet jaarlijks 1 miljard euro extra investeert in wegen en spoor. De grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer wil de mega-investering financieren door de innovatieregeling WBSO af te afschaffen. Dit is een subsidie voor werknemers die nieuwe snufjes ontwikkelen. De overheid geeft als voorbeeld vliegende auto’s, duurzame kinderwagens en energieopwekkende dansvloeren.

Regeringspartij CDA kwam met een concrete maatregel om de files te verminderen. Kamerlid Von Martels pleit voor een grotere proef met speciale rijstroken voor vrachtwagens.