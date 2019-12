Boeren op trekkers blokkeren Binnenhof

Onze verslaggever is aanwezig. Bekijk zijn updates en foto’s onderaan dit artikel.

De boeren verzamelden zich aan de kant van het Buitenhof. Tientallen zwaailichten flikkerden in de lucht, er wapperden vlaggen en de boeren hadden protestborden bij. ’Kan ik nog boer blijven?’, viel te lezen.

Politie en marechaussee probeerden te voorkomen dat de boeren verder richting de parlementsgebouwen trekken. Dat lukte zonder problemen. De boeren waren geenszins uit op een confrontatie en deelden koffie uit aan dienstdoende agenten.

Ondertussen waren er wel pantservoertuigen onderweg, zo meldden meerdere Twitteraars. Die zijn voor zover bekend niet ingezet.

Eigen houtje

De boeren komen met name uit het Groene Hart, vertellen ze De Telegraaf. Ze willen vooral een signaal geven. Het gaat overigens niet om een actie van Farmers Defence Force (FDF) of een andere organisatie.

FDF heeft voor woensdag geplande protestacties bij distributiecentra en supermarkten afgeblazen. Wel zouden aan FDF gelieerde boeren op eigen houtje acties plannen.

’Geheime missie’

De actie van vandaag is een ’verrassingsaanval’, melden boeren aan De Telegraaf. Ze geven toe dat deze ’geheime missie’ goed is voorbereid en dat het succes zelfs groter is dan verwacht werd tijdens de – ook spontane – voorbereidingen.

Politici op de bres

Gedurende de avond doken meerdere video’s op van nog meer boeren die onderweg waren. Ze reden over de snelweg richting Den Haag. Toch zijn rond 21.45 uur de eerste boeren weer rechtsomkeer gaan maken, zag onze verslaggever ter plaatse. Ze hebben hun punt gemaakt, is te horen onder de agrariërs.

FvD-voorman Thierry Baudet noemt de spontane actie ’fantastisch!’. Baudet zegt de boeren te steunen, net als Geert Wilders die de boeren ’onze helden’ noemt. Eerste Kamerleden van beide partijen zijn met boeren in gesprek gegaan, net als CDA-Kamerlid Maurits von Martels, tevens zelf veehouder.

Ook Jesse Klaver kwam persoonlijk poolshoogte nemen. Zijn komst werd met boegeroep vergezeld, maar tegelijkertijd vinden boeren het wel knap dat hij – ondanks het te verwachten vijandige onthaal – acte de présence geeft.

Wet aangenomen

Terwijl de trekkers buiten toeterden, is de ’spoedwet aanpak stikstof’ dinsdag goedgekeurd door de Eerste Kamer. In die wet, waarover veel te doen is geweest, staan onder meer maatregelen om de bouw weer op gang te krijgen.

Kleine partijen hielpen de coalitie in de senaat aan een meerderheid. Naast 50PLUS en SGP stemden ook de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) en de Groep Otten voor, nadat urenlang met minister Carola Schouten (Landbouw) was gedebatteerd.

De partijen die in de Tweede Kamer voor stemden, hebben samen geen meerderheid in de senaat. Daarom was steun van de OSF en Groep Otten nodig. Overigens liet ook 50PLUS lange tijd in het midden of haar senatoren de wet zouden steunen.

