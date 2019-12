LIVE: Boeren op trekkers blokkeren Binnenhof

Ⓒ De Telegraaf

DEN HAAG - Tientallen boeren zorgen dinsdagavond voor tumult bij het Binnenhof in Den Haag. Volgens onze parlementaire verslaggevers is het ’getoeter van boze boeren goed te horen in de Eerste Kamer’. De Senaat stemt vanavond over de spoedwet stikstof.