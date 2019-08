Opvallende stijging ’miljoenenbranden’ luxe woningen

Dat stelt Stichting Salvage, dé organisatie die na een calamiteit namens de Nederlandse brandverzekeraars optreedt en slachtoffers opvangt.

„Een eenduidige verklaring voor de grote stijging van deze branden is lastig te geven, maar het lijkt alsof steeds meer branden veroorzaakt worden door een accu. Op zich ook logisch omdat steeds meer apparaten dit als energiebron hebben. Denk daarbij aan een elektrische fiets, auto of hoverboard om maar wat te noemen”, zegt directeur Johan van den Berg van Salvage.

Verder zijn werkzaamheden, menselijk handelen en elektra mogelijke oorzaken van de miljoenenbranden. „Maar dat is onze indruk en doen zelf geen onderzoek naar de toedracht van een brand. Wij komen alleen op verzoek van de meldkamer van de brandweer ter plaatse om hulp aan gedupeerden te bieden en de schade voor hen te beperken”, meent Van den Berg.

Forse toename

Brandweer Nederland bevestigt de toename van de miljoenenbranden. Later dit jaar komt de organisatie met de oorzaken naar buiten met oorzaken van grote branden, nadat vaak grondig onderzoek is verricht met forensische analyses van brandhaarden.

Het is opvallend dat veel meer woningen dan vorig jaar betrokken zijn bij de megabranden. Toen was het aandeel 2,7% en dat is toegenomen naar 12,7%. Van den Berg: „Daarbij ging het om woonboerderijen, kapitale villa’s of monumentale panden. Twee derde van de panden ging daarbij totaal verloren.”

Onweer

Het aantal zeer grote branden ligt meer dan 50% hoger dan vorig jaar, met ook een piek van 6 in de maand juni die extreem warm was met vele onweersbuien. Dit is in een enkel geval ook de oorzaak geweest bij deze 47 miljoenenbranden, waarbij in totaal 136 objecten door schade getroffen werden.

„Onze hulp wordt bij de meeste branden, die van enige betekenis zijn gevraagd”, zegt de Salvage-directeur. „Om die reden geven de cijfers een goed totaalbeeld van de branden. In bijna zestig procent van de miljoenenbranden ging het om bedrijven of verzamelgebouwen die getroffen werden. Opvallend is dat het eerste half jaar in tegenstelling tot 2018 niet één kerk, parkeergarage, school of zorginstelling door brand getroffen werd waarbij de schade boven de miljoen euro uitkomt.