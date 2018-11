Vertrouwelijke gesprekken advocaten in gevangenissen opgenomen

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) drong op onafhankelijk onderzoek aan nadat een fout aan het licht was gekomen in het systeem van de telefoonprovider van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De fout in dat systeem van provider Telio is deze week verholpen. De opgeslagen gesprekken zijn verwijderd. De DJI heeft de zaak ook gemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door de programmeerfout zijn sinds vorig jaar zo'n 3000 gesprekken opgenomen. Om hoeveel gesprekken het daarvoor gaat, is nog niet bekend. De DJI werkt sinds 2013 met Telio. Hoeveel van de opgenomen gesprekken zijn afgeluisterd, is ook niet bekend. De fout in het systeem werd ontdekt na signalen vorige week van een strafrechtadvocaat dat zijn gesprek was afgeluisterd.

’Onacceptabel’

Dekker noemt het ,,onacceptabel dat de vertrouwelijkheid van gesprekken tussen advocaten en gedetineerden onvoldoende gewaarborgd is geweest''. Hij laat daarom ,,de omvang, duur en consequenties'' van de programmeerfout onderzoeken.

Gesprekken tussen advocaten en hun cliënten zijn vertrouwelijk. De telefoonnummers van advocatenkantoren worden geregistreerd in het nummerherkenningssysteem van de gevangenissen. Als er van of naar dit nummer wordt gebeld, moet dat worden afgeschermd en dus niet opgenomen. Andere gesprekken, bijvoorbeeld met familie, mogen wel worden opgenomen en beluisterd.

De NOvA wil overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de kwestie. ,,Het moet volstrekt zeker zijn dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren en dat het systeem waterdicht is." Dekker gaat op die uitnodiging in.