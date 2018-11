Nader onderzoek naar chroom-6 bij defensie

Afgelopen zomer erkende Defensie aansprakelijkheid voor het blootstellen van medewerkers aan verf met het kankerverwekkende chroom-6. Defensie was al in 1973 op de hoogte van het gevaar van verf, maar verzuimde die informatie te delen en maatregelen te nemen. Staatssecretaris Visser (Visser) bood er excuses voor aan en kondigde een schaderegeling aan variërend van 5.000 tot 40.000 euro, plus een eenmalig bedrag van 3.850 euro. De regeling geldt ook voor nabestaanden. Inmiddels is er bijna een miljoen euro uitgekeerd aan 136 mensen.

Stroperig

Maar de afhandeling verloopt stroperig en bureaucratisch, zo blijkt. Zo werd een aanvraag afgewezen omdat een weduwe een formulier niet had laten ondertekenen door haar (overleden) man. Bovendien vallen bepaalde vormen van kanker buiten de regeling, terwijl er sterke aanwijzingen zijn dat er wel degelijk een verband is met blootstelling aan chroom-6.

„Onbegrijpelijk en beschamend” zegt CDA-Kamerlid Bruins Slot, die erop wijst dat het de SP was die de kwestie tien jaar geleden heeft aangezwengeld. „Na de excuses moet er genoegdoening komen voor slachtoffers en nabestaanden door met een eerlijke regeling te komen”, zegt SP-Kamerlid Karabulut. „De regeling voor nabestaanden is gewoonweg beschamend”, oordeelt PVV-Kamerlid Popken. PvdA’er Kerstens: „Van werken is nog nooit iemand doodgegaan, wordt vaak gezegd. Nou, niet als je bijvoorbeeld monteur, lasser, spuiter of meewerkend voorman was in Brunssum, Coevorden, Eygelshoven of Vriezenveen.”

’Pijn en verdriet’

Op die plekken waren NAVO-depots, zogeheten POMS-locaties, waar tussen 1984 en 2006 Amerikaans militair materieel werd onderhouden met de roestwerende chroom-6-verf. Er werd gelast, geschuurd en gespoten zonder afzuiging of persoonlijke beschermingsmiddelen. Volgens Kamerlid Belhaj van D66 doet de bestaande schaderegeling geen recht aan ’de pijn en het verdriet’ van de oud-POMS-medewerkers en hun nabestaanden.”

„Helaas kunnen we niet meer terug naar 1973 en dat rechtzetten”, reageert staatssecretaris Visser in de Kamer. Ze zegde toe nader wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren. Toch blijft de bewindsvrouw erbij dat de schaderegeling goed is. „Als ik dit geen eerlijke en fatsoenlijke regeling had gevonden, dan had ik hem niet uitgevoerd.”

Volgens haar zal ’geen enkele regeling het leed wegnemen’ dat defensiepersoneel en nabestaanden is aangedaan. De staatssecretaris wees erop dat buiten het bedrag voor immatieriele schade de weg naar de rechter voor alle gedupeerden open ligt om materiële schade te claimen. Volgens GroenLinks-Kamerlid Diks is 20.000 euro voor iemand wiens leven kapot is ’een bespottelijk bedrag’.

’Geen alternatief’

Verf met chroom-6 wordt nog altijd op grote schaal gebruikt bij defensie. Vanwege de roestwerende eigenschappen is er volgens het ministerie nog niet overal een goed alternatief voorhanden. De Kamer wil dat de staatssecretaris de verf sneller uitbant dan ze nu van plan is. Pas in maart 2019 komt er een plan van aanpak. „Dat kan niet”, vindt Bruins Slot.