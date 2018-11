RVD zwijgt over Máxima

Vandaag zou de koningin de uitslag horen van testen die zijn afgenomen, maar de RVD kan niet vertellen of dit inmiddels is gebeurd en wat de uitslag is. Mogelijk wordt er pas iets over het wel en wee van Máxima gecommuniceerd op het moment dat ze weer publieke optredens in de agenda heeft staan, wat volgende week het geval is.

Los van de uitslag van de onderzoeken die gedaan werden naar de mogelijke darminfectie, moet de koningin van het euvel ook voldoende hersteld zijn wil ze weer aan het werk kunnen. Ze maakte op mensen die haar de afgelopen tijd spraken naar omstandigheden een normale indruk.

Meerdere bronnen rond het hof geven aan dat er geen ingrijpend slecht nieuws over de toestand van de koningin wordt verwacht. Het feit dat ze vatbaar is voor een eventuele darminfectie zou kunnen komen door haar werk als speciale VN-pleitbezorger voor inclusieve financiering en ontwikkeling.

In die hoedanigheid reist ze geregeld af naar ontwikkelingslanden waar de hygiëne niet altijd goed geregeld is. De kans dat ze ziek wordt op zo’n reis zou daarmee wat groter zijn dan bij verblijf in Nederland