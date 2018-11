Politie zet tanden in Oost-Europese borstelbendes

De politie onderschept met grote regelmaat bendes uit Oost-Europa die het voorzien hebben op de duurdere artikelen uit met name drogisterijen en supermarkten. Vaak worden de spullen gestolen in daarvoor speciaal geprepareerde tassen, die aan de binnenkant bekleed zijn met aluminiumfolie. Hierdoor slaan detectiepoortjes niet aan bij de diefstal.

Agenten kwamen de dieven op het spoor omdat hun kentekens opdoken in de politiesystemen.

Op de A59 werden Roemenen van 29 en 42 jaar zonder vast woon- of verblijfplaats en een 45-jarige Roemeen die in Tilburg staat ingeschreven, opgepakt. Op de A6 ging het om Georgiërs van 32 en 49 jaar. De spullen op de A6 werden gestolen uit een winkel in Leeuwarden.