Gewonde bij schietincident in Barendrecht

De politie doet onderzoek op het plaats delict. Ⓒ MEDIATV

BARENDRECHT - Bij een schietincident op de parkeerplaats van het Inge de Bruijn Zwembad in Barendrecht is donderdagavond een persoon gewond geraakt. De politie is op zoek naar de daders, mogelijk zijn meerdere mensen gevlucht na de schietpartij.