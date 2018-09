Weer meer trucks op de weg

Er zijn vorig jaar in, van en naar Nederland totaal bijna 1,7 miljard ton goederen vervoerd, een stijging van 1,2% ten opzichte van 2015. Dat blijkt vandaag uit nieuwe cijfers van het CBS.

De groei komt helemaal voor rekening van het goederenvervoer binnen Nederland (plus 3,7% tot een kleine 0,7 miljard ton). Het grensoverschrijdende vervoer daalde 0,3% tot een miljard ton.

Zeeschip

In 2016 leverden trucks 82% van alle binnen onze landsgrenzen vervoerde goederen af. Het overige deel gaat naar de binnenvaart. Er ging 3,9% meer lading over de weg. Slechts een half procent wordt binnen Nederland in vrachttreinen vervoerd.

Het grootste deel van het goederenvervoer over de grens, 58%, gaat per zeeschip. Binnenvaartschepen en vrachtwagens vervoeren elk een kleine 20% van die goederen. Nog geen 4% gaat over het spoor en 0,2% per vliegtuig.

Afgelopen jaar daalde im- en export per schip – over zee en rivieren – met 1 procent. Er werden vooral minder kolen en ertsen over water vervoerd.