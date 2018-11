Dode pooier wint verkiezingen

Hof, die als grote fan van Trump namens de Republikeinen deelnam aan de verkiezingen, stierf op 16 oktober, nadat hij vier dagen non-stop aan de boemel was geweest met andere bordeeleigenaren en pornosterren om zijn 72e verjaardag te vieren. Het was de legendarische pornoacteur Ron Jeremy die Hof dood in zijn bed vond, naar verluidt kort nadat hij enkele uurtjes plezier had gemaakt met een van de dames uit zijn bordeel.

Hollywood Madam

Overleden of niet, Hof bleef gewoon op de kieslijst staan. En bij de tussentijdse verkiezingen in de VS dinsdag won de zelfbenoemde pooier overweldigend van zijn Democratische tegenstander Lesia Romanov. Hij kreeg maar liefst 68 procent van de stemmen. De autoriteiten in Nevada zullen nu een andere Republikein aanwijzen, die de zetel van Hof in het staatsparlement zal innemen.

Hof werd afgelopen zaterdag onder grote belangstelling begraven. Ron Jeremy was erbij, maar ook vele andere bekenden uit de porno- en seksindustrie, onder wie Hollywood Madam Heidi Fleiss, en enkele tientallen werkneemsters van de bordeelhouder.