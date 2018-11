Flyeractie voor vermiste Daniëlle (16)

Daniëlle verdween bijna twee weken geleden in winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. Ze was daar aan het winkelen met haar begeleider uit de gesloten inrichting. ,,We willen heel graag een beeld krijgen van waar Daniëlle nu ongeveer is”, zegt SAR-woordvoerster Houwina Postma. ,,Op dit moment kunnen er bijvoorbeeld geen honden worden ingezet vanwege die onduidelijkheid.” De organisatie kan aan lang niet iedere vermissingszaak aandacht besteden. ,,Maar dit is zo’n trieste situatie.”

’Verkeerde kringen’

Het ging namelijk al langer niet goed met Daniëlle. Ze verbleef in ‘verkeerde kringen’ in Zoetermeer. Haar ouders verhuisden daarom in 2016 naar een afgelegen boerderij in het Groningse dorp Vriescheloo. Dat zou meer rust creëren.

Maar in september werd Daniëlle ook al bijna een week vermist. Toen werd ze voor het laatst gesignaleerd op het station van Groningen. Uit camerabeelden bleek dat twee jongens of mannen haar aanspraken toen ze op een bankje zat, waarna het meisje verdween. Na tips werd ze uiteindelijk ‘in de provincie Groningen’ aangetroffen.