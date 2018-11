Robert Redfords allerlaatste kunstje?

Jewel (Sissy Spacek) valt voor bankrover Tucker (Robert Redford) in ’The old man & the gun’.

Het aangekondigde pensioen van Robert Redford na The old man & the gun markeert het einde van een tijdperk. Maar net als de bejaarde bankrover die hij in deze film speelt weet de iconische acteur, regisseur en milieuactivist eigenlijk niet van ophouden.