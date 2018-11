Van Whitesnake naar boerenrock

Ad Vandenberg (l.) en Moonkings-zanger Jan Hoving. Ⓒ Stefan Schippers

Zo speel je in Whitesnake, een van de grootste rockbands van het moment, verkoop je miljoenen platen, speel je in volgepakte stadions. En zo speel je in een band waarvan de frontman ook nog een boerenbedrijf te runnen heeft en er altijd rekening moet worden gehouden met het oogstseizoen. In Het uur van de Wolf donderdagavond een portret van Ad van den Berg.