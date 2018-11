Curatoren IJsselmeerziekenhuizen praten nog

Eerder werd al duidelijk dat zeker tien partijen zich gemeld hebben voor een - volledige of gedeeltelijke - overname. De curatoren hebben het laatste woord over wie de ziekenhuizen mogen overnemen.

Omdat onzeker is of een doorstart mogelijk is, treffen de curatoren ook voorbereidingen voor een zogeheten afschalingsplan, waarbij de activiteiten geleidelijk worden afgebouwd. „Er wordt tijdig afgeschaald om patiëntveiligheid te kunnen garanderen”, stellen de curatoren. Volgens een woordvoerder is tijdige actie nodig. „Zodat we niet alles in de laatste week hoeven te doen als een doorstart niet mogelijk blijkt te zijn.”

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te maken. Hij vindt dat in elk geval Lelystad spoedhulp en verloskundige zorg moet blijven houden, zei hij eerder.