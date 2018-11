’Moet ik weten wie of wat Jared Polis is?’

Weet je wat? Ik roep eens een ome Cor in het leven. Ik had ’m trouwens ook ome Kees kunnen noemen. Of ome Piet voor mijn part. Maar ik vind het de hoogste tijd voor een ome Cor en modelleer hem naar de ontelbare oudere autochtone Nederlandse burgers die ik ooit op deze plek als de Carmiggeltmannetjes en -vrouwtjes omschreef, zij op wie de schijnwerpers niet of nauwelijks worden gericht maar wel nog steeds de meerderheid vormen.