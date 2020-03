Auto’s van personeel Tilburgs ziekenhuis leeggeroofd: ’Extra wrang’

„Aan alle kanten werd hulp aangeboden en we ontvangen de afgelopen dagen veel hartverwarmende steunbetuigingen in de strijd tegen het coronavirus. Dan is het extra wrang dat sommige mensen geen boodschap hebben aan het goede werk dat de vele zorgverleners verrichten”, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis tegen het Brabants Dagblad.

Tuig

Het ziekenhuis doet aangifte van de auto-inbraken. De vernielingen zijn op camerabeelden vastgelegd en die worden aan de politie overhandigd. „En dat dit tuig niet met zijn handen van andermans bezittingen af kan blijven”, aldus de woordvoerster.