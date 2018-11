Parijs werkt ’jihad-hitlist’ af

Een deel van de lijst van IS-kopstukken die betrokken waren bij de aanslagen in Parijs in 2015: Abou Walid al-Souri, Boubaker Al-Hakim, Abou Lôqman, Abou Mohammed Al-Adnani, Oussama Atar, Abou Mahmoud al-Chami (v.l.n.r.). Ⓒ Twitter Mediapart

De operatie zou zo kunnen dienen als stof voor een nieuw seizoen van de tv-serie Homeland of Fauda. Na de aanslagen op bars, restaurants en poppodium Bataclan in 2015 stelde de Franse inlichtingendienst een ’hitlist’ op met zeven terroristen die worden gezien als het brein achter deze aanvallen, waarbij 130 doden vielen. Parijs riep de hulp in van Amerikaanse, Britse en zelfs Russische en Chinese collega’s, die tussen 2015 en 2017 meewerkten aan het executeren van deze doelwitten.