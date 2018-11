Kogelvrije vesten voor ambulance-personeel

Dat meldt Ambulancezorg Nederland aan De Telegraaf. Met de speciale vesten moeten medewerkers beter beschermd zijn tegen geweld bij eventuele terreursituaties. „Je moet dan denken aan situaties als de aanslagen in Brussel en Parijs. Politie en brandweer dragen die vesten dan en ambulancepersoneel niet”, zegt Nadiene Toby van Ambulancezorg Nederland. „Dat was voor ons aanleiding om de regio’s te adviseren tot aanschaf van de vesten over te gaan. Limburg begint daar nu als eerste mee en de rest volgt nog.”

Het ambulancepersoneel is niet verplicht om de kogel- en steekwerende vesten altijd te dragen. Ze moeten zelf de situatie inschatten en beslissen of het vest nodig is of niet. Bij grote bijeenkomsten zoals carnaval en evenementen krijgen ze het advies om de vesten wel te dragen. Ernstig maar kleinschaliger geweld tegen hulpverleners volgens Nadiene Toby niet de reden om tot de aanschaf van de kogelwerende vesten over te gaan. Al langer worden hulpverleners lastig gevallen door omstanders. „Nee, advies om die vesten aan te schaffen staat daar los van. Het is gegeven naar aanleiding van extreem geweld zoals bij aanslagen.”