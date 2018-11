Laat hartenkreet gehoord worden

Het was een keiharde klap in hun gezicht. Met een simpel justitie-briefje kregen de nabestaanden van Sybine Jansons vorige week te horen dat serieverkrachter en moordenaar Martin C. deze maandag op begeleid verlof mocht. Vorig jaar stonden nog alle seinen op rood bij de behandelaars van C. en leek plaatsing in een longstay-afdeling de meest voor de hand liggende oplossing. Martin C. verkrachtte en vermoordde de 13-jarige Sybine Jansons toen hij net vrij was na een negenjarige celstraf wegens een reeks verkrachtingen. Hij kreeg achttien jaar en tbs.