Onenigheid in Limburg over vliegveld MAA

De voorstanders vinden dat er te veel wordt geklaagd over geluidsoverlast door „enkele” omwonenden. De andere partij vreest nog meer herrie door de toenemende drukte op MAA. Bovendien wijzen de demonstranten op vliegveld Bierset bij Luik, waarvan Eijsden veel overlast ondervindt. Naar hun mening doet ’Den Haag’ niets om daaraan paal en perk te stellen.

In het Gouvernement organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat woensdagavond een gesprekstafel, onderdeel van in totaal negen gesprekstafels in Nederland. De tafels lopen vooruit op de luchtvaartnota 2020-2050 en de herziening van het luchtruim, waarover het Rijk straks beslist.