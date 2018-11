Trump ontslaat justitieminister Sessions

Trump heeft er herhaaldelijk bij Sessions op aangedrongen speciaal aanklager Robert Mueller een halt toe te roepen. Mueller onderzoekt de Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Sessions trok zich begin vorig jaar terug uit dat onderzoek omdat hij zelf in opspraak was geraakt vanwege contacten met de Russische ambassadeur in de VS. Hij wilde elke schijn van partijdigheid voorkomen verklaarde hij. Trump was niet blij en zei dat hij Sessions nooit zou hebben aangesteld als hij dat had geweten.

De nieuwe minister van Justitie heeft wel zijn handen vrij om toe te zien op het FBI-onderzoek. Democraten zijn bang dat Trump via de nieuwe bewindsman het onderzoek wil beïnvloeden. Voorlopig neemt stafchef Matthew Whitaker het over als justitieminister. Later benoemt Trump een nieuwe minister.

Het ontslag van Sessions kwam niet onverwacht. Eind augustus liet Trump weten dat Sessions in ieder geval tot de verkiezingen van november mocht blijven.