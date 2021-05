LIVE | Longfonds: veel mensen nog niet volledig aan het werk na corona

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier hiet coronanieuws van zondag 9 mei.

Driekwart van een groep van ruim 1800 mensen die corona heeft gehad, is na de besmetting nog niet volledig aan het werk. Het grootste deel van hen (95 procent) voelt zich drie maanden tot een jaar na de eerste klachten nog steeds slecht, meldt het Longfonds na een peiling onder 1864 personen met langdurige klachten.

De meest voorkomende symptomen zijn vermoeidheid, concentratieverlies en kortademigheid. „De impact van corona op het dagelijks leven van deze groep mensen is enorm”, stelt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. „Long Covid heeft zo langzamerhand kenmerken van een nieuwe chronische ziekte.”

Volgens het Longfonds maken vier op de tien mensen zich zorgen of ze ooit weer volledig aan het werk kunnen. Zo’n 65 procent van de mensen die deelnamen aan de peiling geeft aan matige tot ernstige problemen te hebben met dagelijkse activiteiten als bijvoorbeeld huishoudelijke taken. Eenzelfde percentage ervaart matige tot ernstige pijn door corona.

Het Longfonds ziet nauwelijks verschil tussen mensen uit de eerste coronagolf (maart t/m augustus 2020) en de tweede (september 2020 t/m januari 2021). Opvallend, vindt Rutgers. „Je hoopt natuurlijk dat deze groep mensen na verloop van tijd minder klachten heeft. Helemaal de mensen die al een jaar ziek zijn. Uit deze peiling blijkt dat dit voor een groot deel van deze 1864 mensen helaas niet het geval is. Dat is een indicatie voor het langdurige karakter van Long Covid.”

Bedrijfsartsen worstelen met aanpak coronaklachten werknemers

Bedrijfsartsen hebben grote moeite om werknemers met langdurige klachten na corona (Long Covid) goed te adviseren. Door een gebrek aan wetenschappelijke kennis over deze nieuwe ziekte weten bedrijfsartsen soms niet goed hoe ze gezondheidsklachten moeten interpreteren en welke behandeling kan helpen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) tegen onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV).

Uit een peiling van de NVAB, die is ingevuld door ruim vierhonderd bedrijfsartsen, blijkt 80 procent van hen behoefte te hebben aan kennis en onderbouwing hoe om te gaan met werknemers met Long Covid.

Ook zijn er werkgevers die Long Covid als ziektebeeld niet erkennen of die geen begrip hebben voor het lange ziek zijn. Bijna een kwart van de bedrijfsartsen ervaart druk van de werkgever om werknemers met Long Covid eerder het werk te laten hervatten.

8.00 - Druk op regering India om nieuwe lockdown in te stellen

In India groeit de druk op de regering om weer een nationale lockdown in te stellen. De autoriteiten maakten maandag melding van ruim 366.000 nieuwe coronabesmettingen en 3754 sterfgevallen door het virus. Veel ziekenhuizen kampen met tekorten aan bedden en medische zuurstof voor ernstig zieke patiënten.

De cijfers geven geen volledig beeld. De Indiase coronacijfers vallen op maandagen vaak lager uit omdat in weekenden minder wordt getest. Experts waarschuwen bovendien dat de daadwerkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen vermoedelijk veel hoger uitvallen dan de autoriteiten melden.

India heeft sinds het begin van de virusuitbraak in totaal ruim 22 miljoen besmettingen gemeld en een dodental van meer dan 246.000. Het 1,4 miljard inwoners tellende land registreerde zaterdag 4187 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus, de grootste dagelijkse stijging tot dusver.

Sommige lokale en regionale overheden hebben zelf al lockdowns ingesteld. Dat gebeurde onder meer in hoofdstad New Delhi. Belangenorganisatie van artsen IMA verwijt de landelijke autoriteiten dat ze zich te passief opstellen. De groep eist een nationale lockdown om de tweede golf van het virus tegen te gaan.

Ook de Amerikaanse autoriteiten mengen zich in de discussie. Anthony Fauci. medisch topadviseur van het Witte Huis, vertelde bij zender ABC dat hij de Indiase autoriteiten heeft geadviseerd het land plat te leggen. Zo kan volgens hem worden voorkomen dat het virus nog verder om zich heen grijpt.

De regering van premier Narendra Modi besloot vorig jaar wel tot een landelijke lockdown. Dat leidde toen tot chaotische toestanden. Miljoenen mensen hadden plots geen werk meer en vertrokken uit de grote steden. Ze moesten vaak te voet grote afstanden afleggen om weer thuis te komen.

7.57 - 'Menukaart' voor scholen om achterstanden weg te werken

Een langere schooldag voor iedereen, extra lestijd na schooltijd voor bepaalde leerlingen of een-op-eenbegeleiding. Het zijn enkele van de methodes die scholen kunnen kiezen om de achterstanden in het basis- en voortgezet onderwijs in te halen. De opties staan op een keuzemenu dat het ministerie van Onderwijs maandag presenteert.

Het kabinet besloot eerder dit jaar 8,5 miljard euro te investeren om de door corona ontstane achterstanden in het onderwijs te lopen. Daarvan is 6 miljard euro bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs.

Met de menukaart, die in overleg met leraren, onderwijsorganisaties en wetenschappers is opgesteld, wordt die investering nu concreet uitgewerkt. Het is aan scholen om voor het komende jaar een plan van aanpak te maken, waarbij ze maatregelen uit de lijst kunnen kiezen. Per optie staat aangegeven wat het per leerling kost en wat het oplevert.

Scholen krijgen per leerling minimaal 700 euro. Scholen waar de achterstanden groter zijn, kunnen op een hoger bedrag rekenen.

De menukaart staat online, op www.nponderwijs.nl, en wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

6.45 - Middelen om leerachterstand door corona aan te pakken

Scholen krijgen een waslijst aan middelen om de leerachterstanden door corona weg te werken. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) geeft ze de mogelijkheid om het schooljaar te verlengen, de lesdagen langer te maken of zelfs privéleraren in te zetten. Dat meldt het AD, die de minister sprak.

Basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen vanaf komend schooljaar geld om leerlingen heel gericht vooruit te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Voor de aanpak is minimaal 700 euro per leerling beschikbaar. Scholen met veel leerlingen met achterstanden ontvangen extra financiering, hoeveel meer wordt volgende maand duidelijk.

In de plannen van Slob, die 6 miljard euro voor het basis- en voortgezet onderwijs uittrekt, zit voor ieder wat wils. Zo kost verlenging van het schooljaar of de schooldag en extra onderwijs voor kinderen uit kansarme gezinnen tussen de 231 en 828 euro per leerling; een keurig bedrag in onderwijsland, maar het levert leerlingen per jaar slechts twee maanden extra vooruitgang op. Hetzelfde beperkte effect geldt voor het opzetten van zomer- of lentescholen.

6.31 - Rechter oordeelt over voortbestaan coronamaatregelen

DEN HAAG (ANP) - De rechter in Den Haag beslist maandag of de geldende coronamaatregelen van tafel moeten of niet. Actiegroep Viruswaarheid heeft dat vorige week geëist in een kort geding tegen de Staat. Volgens Viruswaarheid zijn de regels in strijd met grondrechten van burgers en internationale verdragen. Heel Nederland wordt door de maatregelen „in een detentieregime gehouden” betoogde Viruswaarheid tijdens de rechtszaak.

De Staat heeft die stellingen bestreden, meent dat Viruswaarheid de ernst van de coronasituatie miskent en „in een andere werkelijkheid” leeft, op basis van niet wetenschappelijk onderbouwde claims. Dat er een officieel uitgeroepen noodtoestand nodig zou zijn voor het opleggen van de maatregelen, zoals Viruswaarheid zegt, wijst de Staat van de hand.

Viruswaarheid vroeg vorige week op de zitting om een onmiddellijke uitspraak, maar de rechter vond de materie te complex om daarin mee te gaan. De uitspraak maandag is schriftelijk, er is geen zitting.

Viruswaarheid procedeerde eerder tegen de Staat. Een procedure over afschaffing van de avondklok werd in eerste instantie gewonnen, maar die overwinning was van korte duur. In hoger beroep hield de rechter de avondklok in stand.