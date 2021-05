LIVE | VS keuren Pfizer-coronavaccin goed voor 12- tot 15-jarigen

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier hiet coronanieuws van zondag 9 mei.

23.48 - VS keuren Pfizer-coronavaccin goed voor 12- tot 15-jarigen

De Amerikaanse autoriteiten hebben het coronavaccin van Pfizer/BioNTech maandag goedgekeurd voor gebruik bij 12- tot 15-jarigen. De medicijnwaakhond FDA spreekt over een nieuwe belangrijke stap in de strijd tegen het coronavirus.

Er werd al uitgekeken naar de toestemming nadat beide bedrijven in maart bekendmaakten dat uit een klinische test bleek dat het vaccin veilig en effectief is voor 12- tot 15-jarigen. Het vaccin was al goedgekeurd vanaf 16 jaar.

Het vaccinadviespanel van het nationaal Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) komt naar verwachting woensdag bijeen om zich over de onderzoeksgegevens te buigen en een advies uit te brengen.

Canada was vorige week het eerste land dat het middel goedkeurde voor jongere tieners. Voor de Europese Unie buigt toezichthouder EMA in Amsterdam zich over toelating. Een oordeel wordt volgende maand verwacht. In Nederland worden vooralsnog alleen volwassenen gevaccineerd.

21.42 - Veiligheidsberaad positief over meer versoepelingen

Het Veiligheidsberaad is positief over het voornemen van het kabinet om vanaf 19 mei meer coronamaatregelen te versoepelen, op voorwaarde dat de situatie dit toelaat. Dit meldde het Veiligheidsberaad, waarin de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s zijn vertegenwoordigd, maandagavond na digitaal overleg.

Ook demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, was bij dit overleg aanwezig. Grapperhaus lichtte de voorgenomen besluitvorming over de coronamaatregelen vanaf 19 mei toe. Dinsdag besluit het kabinet aan welke voorwaarden voldaan moet worden om de versoepelingen te kunnen doorvoeren. Het gaat om de tweede stap, zoals het deels openen van dierenparken en sportscholen.

„Het openingsplan is een heldere route om uit de lockdown terug naar het ’oude normaal’ te gaan en sluit aan op de oproep van het Veiligheidsberaad: versoepelen buiten voor binnen, kleine groepen voor groot en jong voor oud”, stelt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsbereid in een verklaring. „Met de zomer in zicht is het sociaal-maatschappelijke gezien wenselijk om stap twee van het openingsplan te zetten. En zolang we de maatregelen zo goed mogelijk blijven naleven zoals nu ook grotendeels gebeurd met stap één van het openingsplan - onder andere het winkelen zonder afspraak en de opening van de terrassen - kunnen we samen ook stap twee ingaan.”

21.36 - Opnamestop patiënten Rotterdams ziekenhuis opgeheven

Ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam kan weer patiënten opnemen die naar de ic moeten. Door de toestroom van coronapatiënten waren er maandag tijdelijk niet voldoende bedden beschikbaar op de ic, maar inmiddels is het probleem verholpen, zegt een woordvoerster van het ziekenhuis.

Door overplaatsing van een patiënt naar een ander ziekenhuis, is er weer wat meer ruimte ontstaan.

Maandag konden patiënten die er minder ernstig aan toe waren, nog nog wel terecht op de verpleegafdelingen. Het ziekenhuis heeft in totaal twintig ic-bedden. Het ziekenhuis houdt één ic-bed beschikbaar voor een patiënt in het ziekenhuis wiens toestand eventueel zo verslechtert dat opname op de intensive care nodig is.

21.13 - Frankrijk heropent terrasjes op 19 mei

In Frankrijk gaan op 19 mei de terrasjes weer open, als een van de komende versoepelingen van de coronamaatregelen. Ook kunnen dan weer alle winkels de deuren openen, maar met een beperkt aantal klanten, maakte de Franse premier Jean Castex bekend. Volgens hem is Frankrijk „eindelijk” bezig om op een duurzame manier uit de coronacrisis te komen.

De terrasjes van bars, cafés en restaurants mogen maar op halve capaciteit draaien. Vanaf 9 juni zijn gasten ook binnen welkom, maar ook daar met hooguit de helft van de mogelijke klandizie. De beperkingen voor winkels zouden op 30 juni moeten verdwijnen.

20.10 - Taakstraffen voor verdachten van rellen Malieveld

De politierechter in Den Haag heeft maandag taakstraffen tot 50 uur opgelegd aan twee mannen die tijdens een coronademonstratie op het Malieveld op 14 maart agenten aanvielen. Twee andere verdachten van geweldsincidenten zijn vrijgesproken.

De rechter oordeelde op basis van filmbeelden dat een 60-jarige man een fiets tegen een ME’er heeft geduwd. De politieman liep hierdoor letsel aan de rug op. De verdachte kreeg hiervoor een taakstraf van 50 uur, waarvan 25 voorwaardelijk. Een 40-jarige man kreeg 30 uur taakstraf, waarvan 15 uur voorwaardelijk, omdat hij twee keer een ME’er tegen het vizier had geslagen.

De twee vrijgesproken mannen, 31 en 32 jaar oud, zouden tegen een politiebus hebben getrapt en een agent hebben geslagen met een paraplu. Het Openbaar Ministerie achtte hen schuldig aan openlijke geweldpleging in vereniging en eiste tegen hen ook taakstraffen, maar de rechter ging hierin niet mee.

Een vijfde verdachte kreeg een geldboete van 200 euro, waarvan 100 euro voorwaardelijk, wegens belediging. Hij had een agent een „mafkees” genoemd, maar was verder niet betrokken bij de ongeregeldheden.

Meerdere verdachten hebben tijdens de zitting gesproken over het politiegeweld dat tegen hen is gebruikt. Op foto’s was te zien dat ze forse blauwe plekken en schaafwonden hebben opgelopen bij hun aanhoudingen.

Het onderzoek naar de proportionaliteit van het gebruikte politiegeweld loopt nog.

19.22 - Hugo de Jonge: coronabubbel rond songfestival werkt

De coronabubbel rond het Eurovisie Songfestival doet zijn werk. In de afgelopen dagen zijn voor de deur van Rotterdam Ahoy duizenden tests afgenomen waarvan slechts een enkeling positief was. Dat zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maandag na afloop van een werkbezoek aan het songfestival.

„Dit is fantastisch”, zo zei De Jonge nadat hij een rondleiding had gekregen en een stukje van de repetitie van Servië had gezien. „Uiteraard hadden we veel vertrouwen in de songfestivalorganisatie om dit event veilig neer te zetten maar in alles blijkt dat ze het tot in de puntjes georganiseerd hebben.”

De positieve tests waren volgens De Jonge allemaal van mensen die zich voor het eerst bij Ahoy meldden, en daarmee nog geen kans hadden om anderen te besmetten. „Dus de bubbel werkt. Dat geeft niet alleen vertrouwen voor dit fantastische event maar ook de events die misschien nog moeten komen. Dit is het eerste grote meerdaagse evenement dat plaatsvindt in Nederland en ik denk dat we hier met z’n alleen heel erg naar hebben uitgekeken.”

19.20 - Toestroom coronapatiënten leidt tot opnamestop in Rotterdam

Ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland in het noorden van Rotterdam kan geen patiënten meer opnemen als die zuurstof nodig hebben of naar de ic moeten. Door de toestroom van coronapatiënten zijn er geen bedden meer voor deze zieken beschikbaar.

Andere patiënten, ook Covid-patiënten die er iets minder ernstig aan toe zijn, kunnen nog wel terecht op de verpleegafdelingen van het ziekenhuis. aldus een woordvoerster.

Van de twintig ic-bedden zijn er maar zes bezet door patiënten die geen Covid hebben. Er zijn er in totaal 19 bezet. Het ziekenhuis houdt één ic-bed beschikbaar voor een patiënt in het ziekenhuis wiens toestand eventueel zo verslechtert, dat zij of hij ook naar de ic zou moeten.

Er zal zo snel mogelijk minstens één patiënt worden overgebracht naar een ander ziekenhuis, om weer wat ruimte te maken.

18.44 - Johnson: versoepelingen aanzienlijke stap naar het normale leven

De Britse premier Boris Johnson noemt de komende versoepelingen van de coronamaatregelen een „zeer aanzienlijke stap” op de weg naar een normaal leven. De regeringsleider bevestigde maandag dat de Engelsen het vanaf 17 mei weer wat makkelijker krijgen in de strijd tegen het coronavirus.

Familieleden en beste vrienden mogen elkaar dan weer knuffelen, maar wel voorzichtig en met „gezond verstand”, aldus Johnson. In huis mag je met zes personen of twee huishoudens samen zijn, buiten met maximaal dertig. Daarnaast kunnen restaurants, cafés en pubs hun klanten weer binnen bedienen. Ook bioscopen, musea en theaters heropenen de deuren en concerten kunnen weer, met een beperkt aantal toeschouwers.



De versoepelingen van 17 mei zijn de derde fase in het vierstappenplan dat Johnson eerder dit jaar presenteerde. De premier hield maandag vast aan de verwachting dat op 21 juni een einde kan komen aan de meeste coronabeperkingen, zoals de algemene regel om 1 meter afstand te houden. Maar hij benadrukte dat het belangrijk is voorzichtig verder te gaan.

18.00 - Wereldgezondheidsorganisatie bezorgd over Indiase coronavariant

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over de zogenoemde Indiase variant van het coronavirus. De mutatie, die besmettelijker lijkt, wordt vanaf nu als wereldwijd probleem gezien. Mogelijk is de variant ook iets resistenter tegen vaccins.

Twee weken geleden waarschuwde de WHO nog niet te snel conclusies te trekken. Maar de organisatie vindt de in december ontdekte variant inmiddels zorgwekkend, vergelijkbaar met de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse mutanten.

Veel landen, waaronder Nederland, weren al weken vluchten uit India. In België eiste de Indiase variant al een dode in een verpleeghuis. Het aantal besmettingen in India steeg de afgelopen weken in sneltreinvaart.

17.40 - ’Pfizer-vaccin voorkomt 97 procent sterfte door corona’

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech beschermt voor 97 procent tegen sterfte door corona. Dat is na twee doses. Bij een dosis is het ongeveer 80 procent.

Bij AstraZeneca resulteert een prik eveneens in 80 procent minder risico te sterven door het virus, meldt de Engelse gezondheidsdienst Public Health England (PHE) maandag. PHE gaf geen data over bescherming na twee doses AstraZeneca.

Verder blijkt dat twee doses van Pfizer bij 80-plussers de kans op een ziekenhuisopname lijken te verkleinen met 93 procent.

17.15 - Viruswaarheid in beroep na vonnis rechtszaak coronamaatregelen

Viruswaarheid gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding waarin de actiegroep intrekking van de coronamaatregelen eiste. Voorman Willem Engel riep tijdens een persconferentie bovendien op maandagavond te komen demonstreren op het Plein in Den Haag. De rechtbank in Den Haag wees de eis van Viruswaarheid maandagochtend volledig af. Engel noemde het „een bizar vonnis.”

Volgens de rechter is er voldoende wettelijke basis voor de coronamaatregelen van het kabinet. Maar Viruswaarheid zegt dat feitelijk sprake is van een noodtoestand, zonder dat die daadwerkelijk door het kabinet is uitgeroepen. Dat zou in strijd zijn met internationaal recht. De rechter bepaalde anders. De actiegroep denkt dat de uitspraak een poging is „om tijd te rekken.” „We hadden vanmorgen bovendien een andere rechter verwacht, maar die is kennelijk opzijgezet”, zei Engel.

Viruswaarheid procedeerde eerder tegen de Staat en won aanvankelijk een zaak rond afschaffing van de avondklok. Maar in hoger beroep hield de rechter de avondklok uiteindelijk overeind.



13.55 - Grapperhaus: de piek in ziekenhuisopnames lijkt achter de rug

De cijfers van het aantal coronapatiënten dat opgenomen wordt in de ziekenhuizen „lijken toch wel een goede kant op te gaan”, maar of dat betekent dat er versoepelingen van de maatregelen mogelijk zijn is nog niet te zeggen. Dat zei demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus maandag na overleg op het ministerie van Algemene Zaken. Het besluit wordt dinsdag pas definitief, aldus de bewindsman.

De volgende stap in de versoepeling van de coronamaatregelen wil het kabinet pas zetten als dat volgens het Outbreak Management Team verantwoord is. Volgens het meest recente OMT-advies van afgelopen dinsdag zou gekeken moeten worden of het aantal nieuwe opnames van Covid-19-patiënten op zowel de intensive cares als andere afdelingen met ten minste 20 procent is gedaald.

Vooralsnog is daar geen sprake van, maar het kabinet wil afwachten hoe de situatie dinsdag is. Toch ziet Grapperhaus enige reden tot optimisme. Het heeft er „behoorlijk wat schijn van” dat de opnames over hun piek zijn. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) lag het aantal mensen dat in de week tot en met zondag opgenomen moest worden op zowel de IC-afdelingen als andere afdelingen zo’n 10 procent lager. Voor de persconferentie verschijnen er ook nog gegevens over maandag en dinsdag.

Dinsdag komt het kabinet ook met meer duidelijkheid over de mogelijkheid om komende zomer met vakantie te gaan naar het buitenland, zo zei Grapperhaus. Hij waarschuwde wel dat daarbij ook een rol speelt dat andere landen misschien geen Nederlanders willen toelaten omdat zij dit land beschouwen als risicoland.

12.30 - Noorwegen stopt waarschijnlijk met Janssen en met AstraZeneca

Het Noorse instituut voor volksgezondheid en een speciale commissie die de regering tijdens de pandemie heeft benoemd, hebben beide het advies gegeven de vaccins van Johnsnon&Johnson/Janssen en die van AstraZeneca niet te gebruiken in het vaccinatieprogramma. In het advies van de commissie staat wel dat het geen probleem zou zijn de vaccins toe te dienen aan mensen die dat graag willen.

Noorwegen was 11 maart voorlopig met AstraZeneca gestopt naar aanleiding van zeer zeldzame bijwerkingen bij jongere mensen die er bloedstolsels door kregen. Het Janssen-vaccin is officieel nog niet in gebruik genomen. Gezondheidsminister Bent Hoeie zei dat de regering de adviezen van het instituut en de commissie als basis voor een besluit aanneemt.

Duitsland heeft net besloten het coronavaccin van het Leidse Janssen in principe alleen te gebruiken om 60-plussers te vaccineren. Jongere mensen kunnen het middel nog wel op vrijwillige basis krijgen na overleg met een arts. Het besluit heeft ook te maken met potentiële bijwerkingen.

Denemarken besloot eerder deze maand als eerste land om helemaal te stoppen met het gebruik van het middel van Janssen, maar veel andere landen vinden die stap te ver gaan.

10.07 - Alle Duitsers krijgen toegang tot Janssen-vaccin

Alle volwassen Duitsers krijgen toegang tot het coronavaccin van het Leidse Janssen. Dat betekent dat ook jongvolwassenen straks niet hoeven te wachten tot hun leeftijdsgroep aan de beurt is. Zij kunnen zich op vrijwillige basis laten inenten na overleg met een arts over de mogelijke risico’s.

Duitsland wil het vaccin wel hoofdzakelijk blijven toedienen aan mensen boven de 60 jaar. Dat heeft te maken met potentiële bijwerkingen. Het vaccin van Janssen zou bij sommige mensen kunnen leiden tot een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes.

Veel 60-plussers hebben volgens minister van Volksgezondheid Jens Spahn echter al een eerste dosis van een ander coronavaccin gehad, terwijl een groot deel van de bestelde Janssen-vaccins pas in de zomer wordt verwacht. De bewindsman zei maandag volgens Duitse media dat iedereen nu de kans krijgt zich met het middel te laten inenten.

Duitsland besloot eerder om ook het AstraZeneca-vaccin vrij te geven voor alle leeftijdsgroepen. Ook dat middel werd vanwege potentiële bijwerkingen voorheen alleen toegediend aan 60-plussers, maar zal ook beschikbaar worden gesteld aan jongere mensen die medisch advies hebben ingewonnen.

Niet alle Europese landen kiezen voor dezelfde aanpak. Denemarken stopte helemaal met het gebruik van de vaccins van Janssen en AstraZeneca. De Europese medicijnenwaakhond EMA heeft beide middelen goedgekeurd voor gebruik en de Duitse autoriteiten zeggen dat de gevaarlijke bijwerkingen nauwelijks voorkomen.



8.20 - RIVM doet onderzoek naar langetermijneffectiviteit coronavaccins

Het RIVM begint maandag met een groot onderzoek naar de effectiviteit op de lange termijn van de verschillende coronavaccins in Nederland. Het doel ervan is om in alle leeftijdsgroepen inzicht te krijgen in de mate waarin de vaccins bescherming bieden en hoe lang deze bescherming standhoudt.

Ook wordt gekeken of en in welke mate de vaccins bescherming bieden tegen nieuwe varianten van het virus. Iedereen die in Nederland woont en tussen de 18 tot 85 jaar oud is, kan aan het onderzoek deelnemen, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend.

Volgens het instituut is het nog niet eerder voorgekomen dat de gehele bevolking in korte tijd wordt uitgenodigd om nieuw ontwikkelde vaccins tegen een nieuw virus te ontvangen. Met het onderzoek zullen 50.000 Nederlanders gedurende 5 jaar gevolgd worden. „Dit onderzoek zal de (langetermijn-) effectiviteit van de vaccins in de praktijk monitoren en de verschillende vaccins kunnen vergelijken. Zowel in de algemene bevolking als in risicogroepen”, aldus het RIVM.

Omdat zowel het virus als de vaccins nieuw zijn, is de duur van de bescherming nog onbekend. Naar de werking van vaccins in risicogroepen, zoals ouderen of mensen met onderliggende ziekten, is nog weinig onderzoek gedaan. „Onderzoeken om de (langetermijn-)effectiviteit van de vaccins in de praktijk te monitoren en de verschillende vaccins te kunnen vergelijken zijn daarom noodzakelijk. Zowel bij gezonde personen als bij personen die tot risicogroepen behoren”, stelt het gezondheidsinstituut.

8.15 - ’Veel mensen nog niet volledig aan het werk na corona’

Driekwart van een groep van ruim 1800 mensen die corona heeft gehad, is na de besmetting nog niet volledig aan het werk. Het grootste deel van hen (95 procent) voelt zich drie maanden tot een jaar na de eerste klachten nog steeds slecht, meldt het Longfonds na een peiling onder 1864 personen met langdurige klachten.

De meest voorkomende symptomen zijn vermoeidheid, concentratieverlies en kortademigheid. „De impact van corona op het dagelijks leven van deze groep mensen is enorm”, stelt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. „Long Covid heeft zo langzamerhand kenmerken van een nieuwe chronische ziekte.”

Volgens het Longfonds maken vier op de tien mensen zich zorgen of ze ooit weer volledig aan het werk kunnen. Zo’n 65 procent van de mensen die deelnamen aan de peiling geeft aan matige tot ernstige problemen te hebben met dagelijkse activiteiten als bijvoorbeeld huishoudelijke taken. Eenzelfde percentage ervaart matige tot ernstige pijn door corona.

Het Longfonds ziet nauwelijks verschil tussen mensen uit de eerste coronagolf (maart t/m augustus 2020) en de tweede (september 2020 t/m januari 2021). Opvallend, vindt Rutgers. „Je hoopt natuurlijk dat deze groep mensen na verloop van tijd minder klachten heeft. Helemaal de mensen die al een jaar ziek zijn. Uit deze peiling blijkt dat dit voor een groot deel van deze 1864 mensen helaas niet het geval is. Dat is een indicatie voor het langdurige karakter van Long Covid.”

Bedrijfsartsen worstelen met aanpak coronaklachten werknemers

Bedrijfsartsen hebben grote moeite om werknemers met langdurige klachten na corona (Long Covid) goed te adviseren. Door een gebrek aan wetenschappelijke kennis over deze nieuwe ziekte weten bedrijfsartsen soms niet goed hoe ze gezondheidsklachten moeten interpreteren en welke behandeling kan helpen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) tegen onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV).

Uit een peiling van de NVAB, die is ingevuld door ruim vierhonderd bedrijfsartsen, blijkt 80 procent van hen behoefte te hebben aan kennis en onderbouwing hoe om te gaan met werknemers met Long Covid.

Ook zijn er werkgevers die Long Covid als ziektebeeld niet erkennen of die geen begrip hebben voor het lange ziek zijn. Bijna een kwart van de bedrijfsartsen ervaart druk van de werkgever om werknemers met Long Covid eerder het werk te laten hervatten.

8.00 - Druk op regering India om nieuwe lockdown in te stellen

In India groeit de druk op de regering om weer een nationale lockdown in te stellen. De autoriteiten maakten maandag melding van ruim 366.000 nieuwe coronabesmettingen en 3754 sterfgevallen door het virus. Veel ziekenhuizen kampen met tekorten aan bedden en medische zuurstof voor ernstig zieke patiënten.

De cijfers geven geen volledig beeld. De Indiase coronacijfers vallen op maandagen vaak lager uit omdat in weekenden minder wordt getest. Experts waarschuwen bovendien dat de daadwerkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen vermoedelijk veel hoger uitvallen dan de autoriteiten melden.

India heeft sinds het begin van de virusuitbraak in totaal ruim 22 miljoen besmettingen gemeld en een dodental van meer dan 246.000. Het 1,4 miljard inwoners tellende land registreerde zaterdag 4187 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus, de grootste dagelijkse stijging tot dusver.

Sommige lokale en regionale overheden hebben zelf al lockdowns ingesteld. Dat gebeurde onder meer in hoofdstad New Delhi. Belangenorganisatie van artsen IMA verwijt de landelijke autoriteiten dat ze zich te passief opstellen. De groep eist een nationale lockdown om de tweede golf van het virus tegen te gaan.

Ook de Amerikaanse autoriteiten mengen zich in de discussie. Anthony Fauci. medisch topadviseur van het Witte Huis, vertelde bij zender ABC dat hij de Indiase autoriteiten heeft geadviseerd het land plat te leggen. Zo kan volgens hem worden voorkomen dat het virus nog verder om zich heen grijpt.

De regering van premier Narendra Modi besloot vorig jaar wel tot een landelijke lockdown. Dat leidde toen tot chaotische toestanden. Miljoenen mensen hadden plots geen werk meer en vertrokken uit de grote steden. Ze moesten vaak te voet grote afstanden afleggen om weer thuis te komen.

7.57 - ’Menukaart’ voor scholen om achterstanden weg te werken

Een langere schooldag voor iedereen, extra lestijd na schooltijd voor bepaalde leerlingen of een-op-eenbegeleiding. Het zijn enkele van de methodes die scholen kunnen kiezen om de achterstanden in het basis- en voortgezet onderwijs in te halen. De opties staan op een keuzemenu dat het ministerie van Onderwijs maandag presenteert.

Het kabinet besloot eerder dit jaar 8,5 miljard euro te investeren om de door corona ontstane achterstanden in het onderwijs te lopen. Daarvan is 6 miljard euro bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs.

Met de menukaart, die in overleg met leraren, onderwijsorganisaties en wetenschappers is opgesteld, wordt die investering nu concreet uitgewerkt. Het is aan scholen om voor het komende jaar een plan van aanpak te maken, waarbij ze maatregelen uit de lijst kunnen kiezen. Per optie staat aangegeven wat het per leerling kost en wat het oplevert.

Scholen krijgen per leerling minimaal 700 euro. Scholen waar de achterstanden groter zijn, kunnen op een hoger bedrag rekenen.

De menukaart staat online, op www.nponderwijs.nl, en wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

6.45 - Middelen om leerachterstand door corona aan te pakken

Scholen krijgen een waslijst aan middelen om de leerachterstanden door corona weg te werken. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) geeft ze de mogelijkheid om het schooljaar te verlengen, de lesdagen langer te maken of zelfs privéleraren in te zetten. Dat meldt het AD, die de minister sprak.

Basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen vanaf komend schooljaar geld om leerlingen heel gericht vooruit te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Voor de aanpak is minimaal 700 euro per leerling beschikbaar. Scholen met veel leerlingen met achterstanden ontvangen extra financiering, hoeveel meer wordt volgende maand duidelijk.

In de plannen van Slob, die 6 miljard euro voor het basis- en voortgezet onderwijs uittrekt, zit voor ieder wat wils. Zo kost verlenging van het schooljaar of de schooldag en extra onderwijs voor kinderen uit kansarme gezinnen tussen de 231 en 828 euro per leerling; een keurig bedrag in onderwijsland, maar het levert leerlingen per jaar slechts twee maanden extra vooruitgang op. Hetzelfde beperkte effect geldt voor het opzetten van zomer- of lentescholen.

6.31 - Rechter oordeelt over voortbestaan coronamaatregelen

De rechter in Den Haag beslist maandag of de geldende coronamaatregelen van tafel moeten of niet. Actiegroep Viruswaarheid heeft dat vorige week geëist in een kort geding tegen de Staat. Volgens Viruswaarheid zijn de regels in strijd met grondrechten van burgers en internationale verdragen. Heel Nederland wordt door de maatregelen „in een detentieregime gehouden” betoogde Viruswaarheid tijdens de rechtszaak.

De Staat heeft die stellingen bestreden, meent dat Viruswaarheid de ernst van de coronasituatie miskent en „in een andere werkelijkheid” leeft, op basis van niet wetenschappelijk onderbouwde claims. Dat er een officieel uitgeroepen noodtoestand nodig zou zijn voor het opleggen van de maatregelen, zoals Viruswaarheid zegt, wijst de Staat van de hand.

Viruswaarheid vroeg vorige week op de zitting om een onmiddellijke uitspraak, maar de rechter vond de materie te complex om daarin mee te gaan. De uitspraak maandag is schriftelijk, er is geen zitting.

Viruswaarheid procedeerde eerder tegen de Staat. Een procedure over afschaffing van de avondklok werd in eerste instantie gewonnen, maar die overwinning was van korte duur. In hoger beroep hield de rechter de avondklok in stand.