'NPO blundert met influencers'

De NPO probeert te verjongen, maar heeft dat nog wel zin als jongeren überhaupt geen televisie meer kijken? In de podcast ‘Generatie T.’ bespreken Telegraaf-journalisten Jeroen Holtrop (30), Kitty Herweijer (30), Koen Nederhof (33) en Elif Isitman (33) de houdbaarheidsdatum van de publieke omroep, waarom het hip is om geen televisie meer in huis te hebben en hoe televisie eruit gaat zien in de toekomst.