Belg hoort 15 jaar cel en TBS eisen na maandenlange opsluitingen en verkrachtingen

In 2016 sloot de destijds 20-jarige man een een minderjarig, mentaal gehandicapt meisje voor meer dan twee maanden op en verkrachtte haar meermaals.

De Belg zou in 2016 een relatie zijn gestart met het meisje, dat verstandelijk 13 jaar oud was. Hij overtuigde haar om bij hem in te trekken en sloot haar vervolgens maandenlang onder erbarmelijke omstandigheden op. „Uit haar verklaringen blijkt dat ze herhaaldelijk werd verkracht. Ze kreeg om de drie dagen een boterham te eten en moest zich wassen in een emmer. Toen ze werd gevonden kon ze amper lopen en deed het zonlicht pijn aan haar ogen, want er was zelfs geen raam in de kelder”, zo stelt de openbaar aanklager. Het meisje zou bovendien zwaar mishandeld en gemanipuleerd zijn.

De zus van de verdachte trof het minderjarige meisje uiteindelijk aan en lichtte de politie in.

Tweede slachtoffer

In mei 2017 werd de Brusselse man voor het vergrijp vrijgelaten. Drie dagen later maakte hij al een nieuw slachtoffer, schrijft VRT. De jonge vrouw trok bij de verdachte en zijn vader in. Toen de politie de verdachte weer op het spoor was vluchtte hij samen met zijn tweede slachtoffer naar Frankrijk. Daar werden de twee bij een winkeldiefstal betrapt en opgepakt. Individueel werden de twee verhoord. Het meisje verklaarde dat zij vastgehouden en verkracht werd. Ze was op dat moment 22 weken zwanger van de verdachte, maar ze was veertien kilo afgevallen omdat ze amper te eten kreeg.

Psychopathische trekken

Bij de 22-jarige verdachte is door een psychiater vastgesteld dat hij psychopathische en sadistische trekken heeft. Ook beschikt hij volgens de deskundige niet over een empathisch vermogen. Volgens de openbaar aanklager is de kans groot dat de verdachte opnieuw de fout in zal gaan.