Amsterdam maant minister Bruins om beschikbare ziekenhuiszorg

„Het tempo van de afbouw van zorg heeft ons overvallen en baart ons zorgen”, aldus Moorman. Formeel heeft de gemeente Amsterdam geen grip op ziekenhuiszorg, maar de stad voelt wel een verantwoordelijkheid. De stad heeft daarom een crisisteam gefaciliteerd, waarin specialistische ambtenaren zitten.

Op eerdere vragen om inzicht te geven over beschikbare en noodzakelijke ziekenhuiszorg in Amsterdam heeft de stad van de minister nog geen antwoord gehad. „Daarbij begrijpen we dat uw ministerie in juli 2018 informatie had over de financiële situatie van in elk geval MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart. Graag verneem ik of dit klopt en, in dat geval, waarom uw ministerie hier de gemeente destijds niet over geïnformeerd heeft en er geen nadere acties zijn ondernomen. Die extra tijd had veel kunnen schelen om dit proces gecontroleerd en zorgvuldig te laten verlopen.”

Het hoofdstedelijke bestuur wil nu „weten op welke zorg zij kan rekenen.” Moorman wil daarom dat de minister ’garanties gaat bieden’ aan de stad. „Graag krijg ik van u de toezegging dat er voldoende medische specialistische zorg beschikbaar zal blijven na het mogelijk wegvallen van het MC Slotervaart.”

Volgens Moorman zijn ook wetswijzigingen nodig om te zorgen dat de Zorgverzekeringswet en de Faillissementswet goed op te laten aansluiten, zodat de acute overdracht van patiënten in het geval dat een ziekenhuis omvalt „niet meer op deze wijze plaats vindt.” Ook de gemeente moet daarin een rol krijgen, aldus de wethouder. „De operationele risico’s zijn de huidige situatie veel te groot. Het is noodzakelijk dat bij faillissement van een ziekenhuis een ’standstill’ wordt afgedwongen, waardoor de zorgvuldige overdracht veilig kan verlopen.”