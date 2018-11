Afweersysteem bewaakt brein

Nu in hersenweefsel gevonden afweercellen, zogeheten T-cellen, houden virussen tegen die een hoofdrol kunnen spelen in het ontstaan van verschillende hersenziekten, zoals Multiple Sclerose en Parkinson. Het gaat om cellen, die er bovendien wat anders uitzien dan andere T-cellen in het lichaam. De groep onderzoekers meldt dit in het wetenschappelijke blad Nature Communications.

Lang werd ten onrechte gedacht dat het hoofd en het brein een soort ’status aparte’ in het lichaam vormden, een vrij-zone waar de afweer hoegenaamd geen invloed had. „Eigenlijk te mal voor woorden dat zo werd gedacht”, erkent dr. Inge Huitinga, wetenschappelijk groepsleider bij het Herseninstituut en directeur van de Hersenbank in het Amsterdam UMC. „Alsof het hoofd een apart compartiment vormde. Tot voor enkele jaren dacht men echt zo. Maar T-cellen blijken gewoon in de hersenen te wonen.”

Het heeft volgens immunoloog dr. Jörg Hamann van het Amsterdam UMC mogelijk te maken met de aanwezigheid van de bloedhersenbarrière, de beschermende grens tussen het bloed en het brein waar vrijwel ’niets’ aan bedreigingen doorheen leek te kunnen komen. „Hoewel er in de afgelopen jaren wel steeds vaker werd gedacht aan de invloed van het afweersysteem, was er gewoon te weinig bekend over wat zich daar afspeelde.”

De Nederlandse hersenontdekking heeft vooralsnog uitsluitend meer kennis opgeleverd. Het kan nog vele jaren duren voordat dit onderzoek eventueel kan worden omgezet in hersenmedicijnen.