Halsema: cannabissnoep met THC niet toegestaan

Volgens Halsema is het niet toegestaan om middelen die THC (de werkzame stof in cannabis) buiten coffeeshops om te verkopen, zo reageerde ze op vragen van CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma, die zich stoort aan het imago van Amsterdam als ’seks en drugswalhalla’. Halsema zei dat incidenteel onderzocht wordt of de lolly’s ook THC bevatten en zal de kwestie ook met OM en politie bespreken.

GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting deelde tijdens het debat in de gemeenteraad zijn ervaring met de lolly’s. „Ik heb het laatst geprobeerd, maar het doet helemaal niets”, vertelde hij. De GroenLinkser kon de smaak van de wietlolly’s ook niet waarderen, maakte hij bekend.