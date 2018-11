Doorstart in zicht voor ziekenhuis Lelystad

Ⓒ ANP

Den Haag - De doorstart van het failliete ziekenhuis in Lelystad is in zicht. Volgens minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) is een aantal ’hele geschikte kandidaten’ gevonden. „De kans dat het ziekenhuis op donker gaat is een stuk kleiner geworden”, aldus de VVD-bewindsman in een vraaggesprek met De Telegraaf.