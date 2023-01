LIVE | 5,5 jaar cel voor advocatenneef Taghi wegens sleutelrol in misdaadorganisatie

Het Openbaar Ministerie eiste eerder zeven jaar gevangenisstraf, maar de rechtbank vond dat een deel van de verweten feiten niet kon worden bewezen.

De rechtbank verweet Youssef „op geraffineerde manier” misbruik te hebben gemaakt van zijn rol als media-advocaat. Hij had vrije toegang tot Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, en kon zo onbespied berichten doorgeven. In totaal bezocht Youssef zijn familielid bijna 50 keer, soms meermalen per dag, en ook belden ze veel. In totaal waren er bijna honderd momenten waarop ze contact hadden.

Verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig. Haar tweets staan onderaan dit bericht.

Maar volgens de rechtbank was Youssef meer dan een boodschappenjongen. Hij zou ook ongevraagd adviezen hebben gegeven en hij vervulde een rol als vertrouwenspersoon.

Volgens de rechtbank toont de zaak aan hoe de georganiseerde misdaad doordringt in de bovenwereld, tot in een beroepsgroep die bij uitstek een voorbeeld moet zijn van integriteit: de advocatuur.

„Het feit dat de criminele organisatie mede was gericht op het omkopen van (belasting)ambtenaren en het omkopen van rechters in Marokko, is hier een schokkend voorbeeld van”, aldus de rechtbank.

Dat Youssef tegen zijn wil in die positie werd gedwongen, heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen. De communicatie tussen de mannen verliep rustig. Terwijl Ridouan Taghi in zijn berichten aan anderen wel degelijk hard en dwingend kon zijn.

Rechtsstaat geschaad

Youssef heeft door zijn handelen de rechtsstaat ernstig geschaad, en datzelfde geldt voor zijn beroepsgroep, vindt de rechtbank. Zijn handelen heeft zelfs geleid tot een politieke discussie over de manier waarop advocaten hun werk kunnen doen.

Volgens de rechtbank valt niet vast te stellen dat Youssef alle berichten van Ridouan Taghi doorgaf. Youssef werd weliswaar veroordeeld voor deelname aan de criminele organisatie van Taghi, maar vrijgesproken van onder meer witwassen, drugshandel en de concrete voorbereiding van een gewelddadige ontsnapping van Ridouan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland.

Ook zegt de rechtbank dat niet kan worden vastgesteld in hoeverre de berichten die Youssef doorgaf, daadwerkelijk hebben geleid tot misdrijven.

Onmisbare schakel

Dat hij een onmisbare schakel was staat vast en alle berichten stonden in het teken van het voortbestaan van de criminele organisatie en de bescherming van de leden. Tot die leden behoren meerdere familieleden van Ridouan Taghi , en ook Raffaele Imperiale, de Italiaanse crimineel die onlangs werd aangehouden en vervolgens overliep naar de kant van justitie.

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Vorig jaar is levenslang tegen hem geëist. De uitspraak wordt komend najaar verwacht.