Zaanstad tevreden over dialoog Sinterklaas

Volgens haar heeft de bijeenkomst aangetoond dat er „behoefte bestaat aan dit soort avonden. Dialogen voeren betekent elkaar ontmoeten. Elkaar ontmoeten betekent elkaar leren kennen. En dat is een basis voor het kweken van begrip.”

Volgens haar heeft Zaanstad de landelijke intocht van Sinterklaas binnengehaald mede om de discussie over Zwarte Piet op gang te brengen. „Zo’n honderd Zaankanters hebben hier vanavond hun betrokkenheid getoond. En de inhoud van de gesprekken was heel waardevol, ook voor ons als bestuurders. Want op dit soort momenten hoor je wat er leeft onder de mensen.”

Toenadering

CDA-gemeenteraadslid Marc Wit bemerkte „tussen de regels door” toenadering over het onderwerp. „We moeten niet proberen elkaar te overtuigen, maar naar elkaar luisteren. De kunst is niets forceren en geen tegenstellingen cultiveren.” Voorzitter Johan Knopjes van Buurtcentrum De Lorzie in Wormerveer noemde de avond een ’eyeopener’. „Ik ben een week geleden benaderd om in het panel plaats te nemen. Ik dacht dat het hard tegen hard zou gaan. Maar iedereen kreeg alle ruimte.”

Ook vertegenwoordigers van de twee Sint-comités die uit onvrede met het ’pietenbeleid’ van de omroep de NTR hun handen van de landelijke intocht hadden afgetrokken, spraken van een waardevolle avond. „Wij zijn vóór Zwarte Piet, maar dat betekent niet dat we niet veranderen”, aldus een woordvoerder. „We bewegen al volop mee. Wat we vragen is tijd. Ik ben blij dat we dat hier hebben kunnen vertellen.”