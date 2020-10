Undercover 2: even kneuterig maar nog duisterder

Tom Waes als de Belgische bad-ass Bob. Ⓒ Netflix

Het ogenschijnlijk zo kneutigere Brabantse campingmilieu is ingeruild voor een al even boerse Belgische manege in het tweede seizoen van hitserie Undercover. En ja, dat is best even wennen voor Nederlandse Netflix-kijkers, alleen al vanwege het bijna ondoorgrondelijke platte Vlaams. Maar doorbijten loont: de duisternis zit onze favoriete ’stille’ Bob na vijf afleveringen vol verrassende wendingen heel dicht op de hielen.