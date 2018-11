Ⓒ DIJKSTRA, ROEL

Het draagvlak voor de opvang van asielzoekers kalft snel af, nu overal in het land jonge asielzoekers uit veilige Noord-Afrikaanse landen voor overlast zorgen, zeggen burgemeesters in Rotterdam, Weert en Budel. Na een verkrachting in het Rotterdamse azc Beverwaard was voor burgemeester Aboutaleb de maat echt vol.