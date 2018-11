Noodkreet van burgemeesters

Beide steden hebben azc’s waar veel Noord-Afrikaanse asieltoeristen verblijven, jonge mannen die van lidstaat naar lidstaat door Europa reizen en de wachttijden van de asielprocedures misbruiken door gratis vakantie te vieren en op strooptocht te gaan.

In Rotterdam liep de situatie anderhalve week geleden zo uit de hand, dat een van hen een vrouw op het azc kon verkrachten, bevestigt de politie verhalen van azc-bewoners. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en Aboutaleb hebben het zedendelict tot nu toe verzwegen, ook al regelde de burgemeester wel dat zijn stad voorlopig geen nieuwe lastpakken hoeft op te nemen.

Draagvlak onder inwoners kalft af

Burgemeester De Wijkerslooth van Cranendonk, dat in Budel een van de grootste asielcentra van het land herbergt, zegt dat sinds de overlast van de veiligelanders deze zomer de kop opstak, het draagvlak onder zijn inwoners in rap tempo afkalft. ,,Het is dan ook vreemd dat nog steeds de extra beveiligde azc’s niet helemaal vol zitten.”

De helft van de plekken is hier nog onbezet. Dat komt volgens het COA omdat veel lastpakken net niet ver genoeg gaan om plaatsing in zo’n ‘aso-azc’ te rechtvaardigen.

